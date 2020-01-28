سفير مصر في الصين يكشف حقيقة وفاة مصري في ووهان بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:
قال السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، إنه أجرى عدة اتصالات بالمسئولين في العاصمة بكين، للتأكد بشأن وفاة مصري جراء إصابته بفيروس كورونا.
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 106 وفيات.
وأضاف سفير مصر في بكين لمصراوي، صباح الثلاثاء، أن الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في ووهان.
وضرب الفيروس، الذي لا يعرف سببه على وجه الدقة حتى الآن، أو علاجه، مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتقل بشكل متسارع إلى عدد من المدن الصينية، والعالمية.
وأوضح السفير: "بنصدر تعليمات ونشرات يومية لكل الجالية والبعثة، ولا نستطيع حصر عددها، لأن هناك من يدرس وآخر يقيم، وجزء أخير يأتي للصين لمتابعة نشاطه التجاري.
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