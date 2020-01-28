وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، بالمحافظة، بحضور قيادات وزارة الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف خدمات المياه والصرف بمحافظة بورسعيد، وبحث رفع كفاءة وتوسعة محطات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمة، وكذا موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث إنه تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتي (بورفؤاد – بورسعيد).

وشدد وزير الإسكان، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقدم كل ما تستطيع من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكان بورسعيد.

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من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ المشروعات السكنية، التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، وفي مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو الأمر الذى يستدعي تدعيم منظومة الصرف الصحي، لاستقبال التصرفات الزائدة.

وأضاف المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه سطحية، بطاقة 26 ألف م3/يوم، جنوب بورسعيد (الكاب)، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر، غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المرشحة من محطة المياه السطحية بالكاب الي شبكات الجنوب، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم التسليم الابتدائي لأعمال المعالجة الثنائية بمحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 40 ألف م3/يوم، بمنطقة (C9) جنوب بورسعيد، ومن المقرر تشغيل المعالجة ثلاثية فى نهاية مارس المقبل، بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، كما تم تشغيل المحطة، بمشروع تطوير محطة رفع (S10)، وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، وإجراء تجارب التشغيل للمحطة، بمشروع أعمال الحل الدائم للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي النورس، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بجانب التسليم الابتدائى لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد.