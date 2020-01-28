أخبار مصر | برلماني يطالب بحظر تداول "السجاير الصيني" في الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بحظر تداول "السجاير الصيني" في الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عودة انتشار عبوات السجائر الجديدة مجهولة المصدر، والتي تُباع في الأسواق وهي منتج مغشوش وتحمل أخطارًا صحية تفوق بكثير أضرار التبغ العادي.

وأشار متولي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا النوع من التبغ يُطلق عليه "السجائر الصينية"، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون موجودة في المناطق العشوائية، أو الأكشاك المترامية على حواف الطرق الرئيسية، بعيدًا عن المراقبة القانونية.

وتابع: هناك دراسة أجراها المركز القومي للبحوث بخصوص السجائر المهربة في السوق المحلية، كشفت في دورية مكافحة التبغ، أن السجائر المهربة بالسوق المحلية تحتوي على 24 مركبًا مجهولًا تم التعرف على 11 منها بنسب تأكيدية عالية، موضحًا أن بداية ظهور السجائر الصيني في مصر لأول مرة عام 2013، قبل أن يضيق الخناق على تجارها عام 2015 وتكاد تكون قد اختفت تمامًا، قبل أن تعاود الظهور مرة أخرى في الشوارع والأسواق، ويتهافت على شرائها تجار التجزئة ومنها للشباب.

وطالب النائب، بمنع تداول هذه الأنواع حيث إن التدخين ضار بالصحة، وهذا الضرر يتضاعف في حالة كون التبغ مغشوشًا، مضيفًا أن المواد السامة التي تدخل الرئة جراء السجائر المغشوشة والصينية تتسبب تدريجيًا في قلة كفاءة الرئة.