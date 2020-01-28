أخبار مصر | اليوم.. "محلية البرلمان" تنظر الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "محلية البرلمان" تنظر الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ومن المقرر عرض مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، وستين نائبا آخرين (أكثر من عشر من نواب المجلس) خلال اجتماعها الأول، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق المرازقة، بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث أنه من المقرر إقامة مشروعات الصرف الصحي.

