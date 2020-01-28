أخبار مصر | بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، عن بدء حملات التوعية الميدانية في محافظة جنوب سيناء من خلال مبادرتي "سجل في مكانك"، و"سجل واطمن".

وأضاف السبكي، أن حملات التوعية الميدانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء تم إعدادها لتناسب مع الطبيعة الجغرافية الجبلية في المحافظة، حيث تم إطلاق "أتوبيس التأمين الصحي الشامل" ضمن فعالية "سجل في مكانك"، الذي يقوم بالمرور على التجمعات السكانية في محافظة جنوب سيناء، وهي المبادرة التي يشارك بها فريق من شباب البدو المتطوعين الذين تم تدريبهم من قبل وحدة التوعية والإعلام بالمنظومة للمساهمة في توعية المواطنين بنظام بالتأمين الصحي الشامل والاجابة على استفساراتهم؛ بالإضافة إلى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية، حيث أن الاعتماد على أبناء المحافظة في نشر المعارف والمعلومات الخاصة بالمنظومة يتماشى مع طبيعة السمات الخاصة بالمواطنين في جنوب سيناء، التي تتسم بالمحافظة والاعتماد على العادات والتقاليد القبلية.