أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط، نظرا لأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به إلى 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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