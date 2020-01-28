أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط، نظرا لأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به إلى 40 دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة
واعتذرت السكك الحديدية، للمسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.