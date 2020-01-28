مصر | "الداخلية" تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة بمناسبة عيدها الـ68

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة بمناسبة عيدها الـ68 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقام الحفل برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإشراف قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بمناسبة مرور ٦٨ عام على ذكرى استبسال الشرطة المصرية أمام العدو الإنجليزي في الإسماعيلية، ورفضهم تسليم مبنى المحافظة لهم والوقوف أمام مدافع ودبابات المحتل الإنجليزي يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، وخاضوا معركة شرسة بعد توجيهات فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بعدم الاستسلام لهم والمقاومة وقد أسفرت تلك المعركة استشهاد أكثر من 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة البواسل.
ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا.
ويشارك في الفاعليات كافة قطاعات وزارة الداخلية، لاستعراض أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بها لحفظ الأمن في البلاد.
ومن المزعم مشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات والمدارس الأزهرية ونجوم الفن وأسر الشهداء، لقضاء يوم داخل أكاديمية الشرطة والتعرف على دور رجل الأمن واستعراض أحدث معدات وأجهزة قوات الأمن والتضحيات التي يقدموها في تحقيق رسالة الأمن السامية.