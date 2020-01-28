مصر | "الداخلية" تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة بمناسبة عيدها الـ68

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم عرضا لمركبات ومعدات الشرطة بمناسبة عيدها الـ68 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عرضا لمركبات الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول، وعروض ترفيهية لأسر الشهداء، في ذكرى العيد الـ٦٨ لذكرى عيد الشرطة.

ويقام الحفل برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإشراف قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بمناسبة مرور ٦٨ عام على ذكرى استبسال الشرطة المصرية أمام العدو الإنجليزي في الإسماعيلية، ورفضهم تسليم مبنى المحافظة لهم والوقوف أمام مدافع ودبابات المحتل الإنجليزي يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، وخاضوا معركة شرسة بعد توجيهات فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بعدم الاستسلام لهم والمقاومة وقد أسفرت تلك المعركة استشهاد أكثر من 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة البواسل.



ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا.