شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب «ميكروباص» على طريق رأس غارب - الزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة اجرة «ميكروباص»، صباح الثلاثاء، عند الكيلو 60 بطريق راس غارب الزعفرانة. Advertisements تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفي راس غارب، وتم ايداع الجثة مشرحة المستشقي. وتبين انقلاب السيارة رقم «٢٨٥٧ ق دح»، ومصرع محمد عوض محمد بدوي، ٣٦ سنة، مقيم قنا، متأثرا بنزيف حاد. والمصابون من محافظة قنا، وتتراوح إصاباتهم بين اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسور وجروح وكدمات.

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