شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: اهتمام رئاسي بملف التنقيب غير الشرعي عن الذهب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، إن هناك اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.
وشارك اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، في الاجتماع الذي عقده المهندس شريف اسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، مع الأجهزة الامنية المختصة لوضع اليات تنظيم عمل المنقبين غير الشرعيين عن خام الذهب، للسيطرة الكاملة على هذة المناطق وتحصيل حق الدولة من عمليات التنقيب.
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