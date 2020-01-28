شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 676 محلا تشارك فى أول يوم بالأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل فى اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون الى 3 آلاف محل، ومن حق أى محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديريه التموين بالمحافظة.

ووجه المصيلحى قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده، كما قام قطاع التجارة الداخلية بحملة تفتيشية على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات، وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التى أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قراراً وزارياً هذا الشهر بشأن بدء فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وأن كل تاجر يرغب فى المشاركة فى الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط السوق وإتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة على مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب او اجراء خصومات وهمية والتى تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

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وتناشد الوزارة المواطنين الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم فى الاستبدال أو الاسترجاع، وأيضا تم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة سير الإجراءات فى كافة المحافظات.