شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا لاستعراض فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونظرًا للإقبال الشديد من شباب علماء الأوقاف على المشروع، وسعت الأوقاف دائرة القبول ليصبح إجمالى عدد المقبولين فى البرنامج (127) إمامًا وواعظة ومعيد بالجامعة​، تأكيدًا من وزارة الأوقاف على اهتمامها بالتكوين العلمى المتميز والمستنير لشباب العلماء وللواعظات المتميزات، ومنهجها فى التعلم الذاتى المستمر النوعى التراكمى.​​

كما افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الفعاليات العلمية لمشروع المائة عالم، نيابة عن الدكتو مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية الواحدة ظهرًا، وقد أعلنت وزارة الأوقاف،​ أسماء الدفعة الأولى من مشروع تكوين العلماء المستنيرين "المائة عالم.

وعقب حضوره إطلاق مشروع المائة العام الذى افتتحه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقاعة المحاضرات الكبرى بمسجد النور بالعباسية أشاد الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية بجنيف بفكرة ومشروع المائة العالم الذي دشنته وزارة الأوقاف المصرية لإعداد جيل شديد الاستنارة من شباب العلماء.

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وقال زيان : على يقين بأن ثمار هذا الشروع سيكون لها آثارها الطيبة خلال سنوات معدودة ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي و الإنسانية جمعاء ، مثمنًا فكرة المشروع وبرامجه المتنوعة علميًا وثقافيًا.

واضح زيان أن مصر بلدا للقرآن وواجهة عالمية وتاريخية للقرآن، والمراكز الإسلامية خاصة فى أورابا تفخر بمصر والمصريين، وعلمائها الأزهريين، لافتا إلى أنه سيحضر فعاليات الأوقاف والأزهر، مشيدا بدعم الرئيس السيسى لأهل العلم وأهل القران، لافتا إلى أن مؤتمر الأزهر الجارى انعقاده شهد تكريم الرئيس لأهل العلم.