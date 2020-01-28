شكرا لقرائتكم خبر عن "ريش دجاج وبيض وطلاسم ودم" أعمال سفلية بمقابر قرى إسنا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 140 عمل سحرى خرجت من مقابر قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جاءت عبارة عن (ريش الدجاج ملفوف فى عقد - مجموعة من العرائس الطينية والورقية - بعض الأوراق الموضوعة داخل ثمار الحنظل وزجاجات بها مياه سوداء - أوراق مدون بها أسماء أشخاص وعدية ياسين - طوب ملفوف بأقمشة بيضاء وشباك صيد معقدة، عصا طويلة ملفوفة بقماش أبيض وعليها طلاسم - سرنجات وبيض ودم وصور أشخاص وشعر أشخاص)، جميعها أعمال من كل أنواع السحر لوقف الزواج وتفرقة الحبيبين وسحر للموت وسحر للفلس وسحر عدم الإنجاب وسحر للمشاكل الزوجية.

جاء ذلك في الحملات والمبادرات المستمرة من أهالي وشباب محافظة الأقصر لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية، والتي تمت علي مدار الـ72 ساعة الماضية، وذلك بانطلاق لجنة من مشايخ مركز ومدينة إسنا، وإدارة أوقاف إسنا، ولجنة التفتيش ومكافحة أعمال السحر والشعوذة، بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى حملة مكبرة لتنظيف المقابر والأحواش وتطهيرها من أعمال السحر التي يلقيها السحرة والدجالين بصورة دائمة داخل المقابر للأذى بالأهالي داخل مقابر إسنا.



أكثر من 140 عمل سحرى خرجت من مقابر قري ونجوع مدينة إسنا

وانطلاقا من تلك المبادرة تم تشكيل لجنة من كبار مشايخ وأهالي مدينة إسنا لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية، بقيادة رئيس لجنة التفتيش الشيخ تقادم عبدالسلام الشهير بالشيخ الجلاد، والشيخ محمد جحا الحضري، والشيخ تقادم يونس سلطان، وسامي السلواوي، وأبو عوف الحفني، ومحمد نصر الدين، والشيخ منصور صقر مدير أوقاف إسنا، والحاجة أمل السايح الشهيرة بـ"أم عبدالله"، ومحمد الفخري مدني، وأحمد عبد الحكيم، وأحمد عبدالفتاح الحاوي، وأحمد سعيد الشاذلي، وسعودي عبد القادر النجار، وحسن الجعفري من شباب وأهالي المدينة، الذين شاركوا في تنظيف مقابر مستعمرة مركز ومدينة إسنا.



الأهالي أطلقوا مبادرة وكونوا لجنة من كبار العمد والمشايخ ورجال الدين والسيدات

وفي هذا الصدد، تقول الحاجة أمل السايح الشهيرة بـ"أم عبدالله"، إنه تم إطلاق المبادرة لتنظيف كافة مقابر مدينة إسنا، وذلك بعد اكتشاف المئات من الأعمال السحرية في مقابر بمختلف مدن الأقصر وحول الجمهورية، ولذلك تقرر تنظيم تلك المبادرة في إسنا للمساهمة في خدمة ودعم المواطنين الذين يتعرضون لمثل تلك الأعمال التي تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف وترفضها كافة الأديان من الإضرار بالمواطنين.



تم العمل في المبادرة لتنظيف المقابر علي مدار 72 ساعة

وأضافت أم عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه خلال عمل فريق ولجنة كبار مدينة إسنا للمقابر، عثروا على عدد كبير من أعمال السحر لأغراض مختلفة تعدت الـ50 عمل سحرى فى اليوم الأول، منها "سرنجات وبيض ودم وصور أشخاص وشعر أشخاص"، وأعمال من كل أنواع السحر لوقف الزواج وتفرقة الحبيبين وسحر للموت وسحر للفلس وسحر عدم الانجاب وسحر للمشاكل الزوجية" وباقة من أنواع السحر الأخري، أما في اليومين الثاني والثالث خلال تنظيف مقابر الشيخ علي بإسنا تم العثور ما يقارب من 90 عملا، مؤكدةً على أنه تقوم اللجنة بتنظيف المقابر العمل مجانا لوجه الله بدون أي مقابل، وجميعهم ليس لهم صلة بأي شخص يتقاضى مبالغ والأهم أنهم لاينتمون لأي أحزاب أو سياسة بل كل أعمالهم خالصة لوجه الله فقط.



الأهالي يكتشفون أعمال عبارة عن ريش دجاج وأوراق مكتوب عليها طلاسم



الأعمال السحرية شملت سرنجات وبيض ودم وصور أشخاص



العثور علي أعمال لوقف الزواج وتفرقة الحبيبين وسحر للموت وسحر للفلس



جانب من العثور علي أعمال سحر عدم الإنجاب وسحر للمشاكل الزوجية



الشيخ تقادم يونس سلطان أحد مشايخ اللجنة: أطلقنا المبادرة لحماية أهلنا وجيراننا من الأذي بتلك الأعمال السحرية



شيخ باللجنة يؤكد: السحر مذكور في القرآن وهناك أعمال سهلة الحل وأخرى صعبة تحتاج قوة من رجل الدين

أم عبد الله إحدى المشاركات بالحملة: فوجئنا بأشياء مخيفة وأعمال سحر تدل علي الجهل وجميعها ترفضها كافة الأديان السماوية



أهالي وشباب محافظة الأقصر يرفعون شعار "مقابر نظيفة" وخالية من "الأعمال السحرية أهالي وشباب محافظة الأقصر يرفعون شعار "مقابر نظيفة" وخالية من "الأعمال السحرية



جانب من أعمال إزالة الأعمال السحرية من المقابر



الأعمال السحرية التي عثر عليها الأهالى بمقابر مدينة إسنا



الحملات مستمرة في مختلف أنحاء الأقصر لتنظيف المقابر



جانب من حملات تنظيف المقابر من الأعمال السحرية بالأقصر

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شباب وكبار الأقصر يشاركون في حملات تنظيف المقابر