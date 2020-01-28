شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات الموانئ المصرية لمنع دخول فيروس كورونا البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)، ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية ووفاة وإصابة عدد من الأشخاص به بالصين وبعض الدول الأخرى، ويقدم ”الخليج 365” تفاصيل استعدادات الموانئ لمنع دخول الفيروس البلاد فى التقرير التالى:

ـ التنسيق مع إدارات الحجر الصحى المواجدة فى كل ميناء.

ـ تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين خصوصا القادمين من الدول التى ظهر بها المرض.

ـ تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى بكل ميناء لمتابعة فحص الوافدين على متن المراكب والسفن التى تستقبلها الموانئ يوميا.

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ـ تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التي ظهرت بها إصابات.

ـ إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

ـ العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض.

وتضمنت خطة الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيرس ومنع دخوله للبلاد تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعى، ومتابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة، مع قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.