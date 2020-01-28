شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى العاصمة بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودت سلالة فيروس كورونا الجديدة المتفشية فى الصين بحياة أولى ضحاياها فى العاصمة بكين، حسبما قال مسئولون اليوم الثلاثاء، فى حين ارتفع عدد قتلى الفيروس إلى 106 وحذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى الصين.

ووسط مخاوف متصاعدة من الفيروس، قالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن جميع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس وقعت فى مدينة ووهان بإقليم هوبي باستثناء ست حالات. وعلى الرغم من تأكيد حالات إصابة بالفيروس فى بلدان أخرى، فإنه لم تسجل وفاة بسببه خارج الصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى الصين ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير بعدما كان 2835 في اليوم السابق.

ويطلق على الفيروس رسميا اسم (2019-إن.كو.في) ويمكنه أن يسبب الالتهاب الرئوى لكن من السابق لأوانه معرفة حجم خطورته أو مدى سهولة انتقاله.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض على الصين أمس الاثنين تزويدها بأى مساعدات تحتاج إليها، ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين "بإعادة النظر" فى السفر إلى الصين فى ضوء تفشى الفيروس.

وحذرت كندا، التى أعلنت عن حالتى إصابة مؤكدة بالفيروس وتتحرى 19 حالة إصابة أخرى محتملة، رعاياها من السفر إلى هوبي.

وزار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج مدينة ووهان، التى تعد بؤرة تفشى الفيروس، لتشجيع العاملين فى المجال الطبى والتعهد بإرسال تعزيزات. وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمى لي وهو ينشد مع عاملين في المجال الطبي هتافات لرفع الحالة المعنوية.

وتأكدت حالات إصابة بالفيروس فى أكثر من عشر دول بين أناس قادمين من ووهان. وقالت السلطات الأمريكية إن 110 أشخاص يخضعون للفحص في 26 ولاية. وألمانيا هي آخر دولة تعلن عن حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.