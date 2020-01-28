مدير مشروع التأمين الصحى: حملات توعية بجنوب سيناء استعدادا لتشغيل المنظومة

وأكد السبكي أن حملات التوعية الميدانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء تم إعدادها لتناسب مع الطبيعة الجغرافية الجبلية في المحافظة، حيث تم اطلاق "اتوبيس التأمين الصحي الشامل" ضمن فعالية "سجل في مكانك"، والذي يقوم بالمرور على التجمعات السكانية في محافظة جنوب سيناء، وهي المبادرة التي يشارك بها فريق من شباب البدو المتطوعين الذين تم تدريبهم من قبل وحدة التوعية والإعلام بالمنظومة للمساهمة في توعية المواطنين بنظام بالتأمين الصحي الشامل والاجابة على استفساراتهم؛ بالإضافة الى مساعدتهم في التسجيل بالمنظومة وفتح الملفات العائلية, حيث أن الاعتماد على أبناء المحافظة في نشر المعارف والمعلومات الخاصة بالمنظومة يتماشى مع طبيعة السمات الخاصة بالمواطنين في جنوب سيناء والتي تتسم بالمحافظة والاعتماد على العادات والتقاليد القبلية.

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وأكد السبكي أنه يترافق مع حملات التوعية الطبية والمعلوماتية في محافظة جنوب سيناء إطلاق مبادرة "سجل واطمن" من خلال عيادة متنقلة تجوب المحافظة للفحص الطبي الشامل المجاني لكل أهالي محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن فعاليات حملة التوعية الميدانية وانطلاق "اتوبيس التأمين الصحي الشامل" بدأت منذ يوم الثلاثاء 28 يناير في مدينة "رأس سدر" لتصل إلى مدينة "شرم الشيخ" فى نهاية جولتها يوم 25 فبراير القادم.

تقرر خط سير قافلة التوعية والتسجيل والقافلة الطبية "اتوبيس التأمين الصحي الشامل" داخل محافظة جنوب سيناء كالآتي: رأس سدر من الثلاثاء 28 يناير حتى الخميس 30 يناير، أبوزينمة من الجمعة 31 يناير حتى الأحد 2 فبراير، أبورديس من الاثنين 3 فبراير حتى الاربعاء 5 فبراير، الطور من الخميس 6 فبراير حتى الأحد 9 فبراير، سانت كاترين من الأثنين 10 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير , طابا من الخميس 13 فبراير حتى السبت 15 فبراير ، نويبع من الأحد 16 فبراير حتى الثلاثاء 18 فبراير، دهب من الاربعاء 19 فبراير حتى الخميس 20 فبراير ، شرم الشيخ من الجمعة 21 فبراير حتى الثلاثاء 25 فبراير.