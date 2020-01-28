79% من القراء يتوقعون تزايد ارتباك بين الإخوان بعد فشل دعوات العنف والتخريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد الارتباك بين صفوف الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر والتحريض على العنف والتخريب، توقع غالبية القراء تزايد الارتباك بين صفوف الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر والتحريض على العنف والتخريب.
وتوقع 79% من القراء تزايد الارتباك بين صفوف الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر والتحريض على العنف والتخريب، بينما استبعد 21% من القراء تزايد الارتباك بين صفوف الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر والتحريض على العنف والتخريب.
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