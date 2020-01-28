شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الخدمات مستمر بسيناء.. إنارة الشوارع وتوصيل الغاز وردم برك المخلفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجلس مدينة العريش بشمال سيناء تقديم خدماته للأهالى التى كان أهمها توصيل الغاز الطبيعى لأحياء جديدة وإنارة الشوارع، وشهدت المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين نشاطا ملحوظا فى حل شكاوى أهالى تتعلق بالخدمات وأعمال إصلاح لمرافق عامة، كشف عن جانب منها ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، إن من هذه الأعمال تضمنت ردم البرك والمستنقعات بحى المساعيد الناتجة عن أعمال هدم العمارات التى يتم إزالتها لإعادة بنائها، بعد شكاوى الأهالى من تكون تجمعات مياه أمطار ومياه جوفية فى مناطق الفضاء بين ركام العمارات المزالة، كما تم التعامل مع ما نتج عن الأعمال من أعطال كهرباء، وتوجيه فريق الأعطال ولإصلاح الكابلات التى تعطلت وكذلك خطوط المياه وإصلاحها بمعاونة مرفق المياه.

أضاف أنه فى منطقة كرم أبونجيلة على ساحل المدينة تم رفع كفاءة كوبرى غرناطة فى الاتجاهين، والتأكد من غلق الفتحات به حرصا على سلامة المارة والسائقين، وكذلك مدخل منطقة غرناطة بمعدات الحملة بمجلس المدينة.

كما تم متابعة خطوط المياه الجديدة غرف الصرف الصحى بحى المساعيد، وتم إصلاحها فى مناطق وردت كاوى منها بمناطق الإدارى وعمارات التعاونيات بالحى.

وأشار رئيس مدينة العريش، أن من بين ما تم من خدمات حملات نظافة الأحياء تنظيف مدخل غرناطة بمنطقة الساحل وخلود وآل أيوب ونادى أبو صقل، وقال إن حملة نظافة المدينة سبق وانطلقت ولا تزال قائمة فى أحياء كرم أبو نجيله والزهور والعبور، والمنطقة الغربية بشارع المساكن الشعبية وتضمنت الحملة الدفع بالسيارات والمعدات ورجال شركة النظافة للقيام بكل اللازم.

وقال إنه فى حى الصفا جنوب مدينة العريش، تم استكمال إنارة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية وإحلال وتجديد كشافات الليد بدلا من الصوديوم وتم استكمال أعمال الإنارة بشارع فوزى المنيسى وشارع مسلم عروج وشارع المدارس ومسجد السلامة، واستكمال تركيب الكشافات الليد الجديدة وإصلاح مجموعة الأعمدة بحى الساحل ورفع كفاءة الإنارة بالحى، وتركيب كشافات الليد بحى أبوصقل الأماكن المحصورة مسبقا والمحتاجة للدعم فى الأحياء السكنية فى مدينة العريش، كما تم رفع كفاءه وإصلاح بعض الكشافات بالحى، وسيتوالى التوصيل طبقًا لتوافر الكشافات بالمخازن وقريبا حى الصفا ووسط شرق ووسط غرب والسمران والفواخرية، لافتًا أنه خلال شهر مضى تم تركيب وصيانة شبكات الإنارة بالشوارع، وتضمنت تغيير كشافات الصوديوم ودعم الأحياء بكشافات الليد، كما انتهى مجلس مدينة العريش من أعمال إنارة حى آل أيوب بأماكن التجمعات السكنية والشوارع الفرعية وتغير أعمدة وأسلاك كهرباء بطول 500 متر .

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وأشار أنه تم فتح 3 شوارع مغلقة وانطلاق أعمال تطويرها فى إطار فتح الشوارع بالتزامن مع اعمال التطوير للميادين فى منطقة وسط المدينة.

وأضاف رئيس مدينة العريش أنه تم التنسيق بين المجلس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وحل شكاوى أهالى فى منطقة العمارات بحى الزهور وجود شكاوى فى الشبكات، وتمت أعمال صيانة لغرف الصرف العمارات وتطهير بلاعات تصريف الأمطار .

وأشار إلى أنه يتواصل تطوير مدخل العريش من ناحية شارع الفاتح بأعمال بناء البلدورات بحى أبوصقل، وأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى بحى عاطف السادات متواصلة، فى إطار أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة بالحى بينها منطقة موقف السيارات، ومسجد رياض الصالحين، ومنطقة مسجد أبوهريرة، لافتًا أن على الأهالى سرعة الاستفادة من الخدمة الجديدة وبدء إجراءات التعاقد للتوصيل لمنازلهم.

كما تم تنفيذ حملة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بشمال سيناء بحى آل أيوب.

وتطوير مدخل بوابة المحافظة وشارع الفاتح بأعمال إنشاء بلدورات حتى مدخل شارع الميناء، ورفع بعض السواتر الخرسانية، وحفر وتكسير خرسانة مطابق الصرف الصحى لرفعها لمنسوب الرصف، وإنارة حى آل أيوب، وكرم أبو نجيلة.

وقال ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش، أنه تم توجيه نداء للمواطنين المخالفين لتراخيص البناء بالتقدم للتصالح فى المبانى المخالفة بأن يقوم المواطن بالتقدم بمركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة، ويتم دفع رسوم الطلب بقيمة 500ج على أن يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة فيما بعد، لإدراجه ضمن كشوف المتقدمين للتصالح فى قانون مخالفة تراخيص المبانى.