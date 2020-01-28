باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. ماونتن فيو تعلن بدء تسليم شقق "iCity"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة "ماونتن فيو"، بدء تسليم 1200 وحدة من وحدات المرحلة الأولى لمشروع "ماونتن فيو iCity" في شهر يونيو من عام 2020 الحالي وعلى مدار 18 شهرًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الاثنين، بحضور المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات ممن تعاقدت معهم ماونتن فيو في مشروع "iCity" بعقود بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري، مثل مكتب المهندسون الاستشاريون العرب "محرم باخوم" وشركة دار المعمار للهندسة DME و"ريدكون".

وتعد خطوة تسليم الوحدات نتيجة التعاون الجاد بين الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الإسكان وهيئتها للمجتمعات العمرانية، حيث تم توقيع اتفاقية هذا المشروع على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث يعد المشروع الذي تبلغ قيمة استثماراته 7 مليارات جنيه، هو الأول من نوعه كشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، إن هذا العام سنبدأ في تسليم 1200 وحدة ضمن مشروع “iCity” بحلول يونيو من العام الحالي، بالإضافة لبدء افتتاح المرحلة الأولى من نادي ماونتن فيو بحلول نهاية هذا العام، قبل الميعاد المعلن التسليم فيه، وهو ما يعكس التزام "ماونتن فيو" بأن تقدم أقصى ما لديها من جهود للانتهاء من هذا المشروع وتسليمه في وقته المحدد، وفقًا لأفضل المعايير العالمية والدولية للتطوير العقاري.

وأضاف سليمان: "تعكس هذه الخطوة قدرتنا على أن نكون على قدر الثقة التي وضعتها فينا الحكومة المصرية ووزارة الإسكان باختيارنا من بين 5 مطورين عقاريين، لتنفيذ هذا المشروع".

وأكد أنه من المقرر بحلول نهاية العام، من المقرر الانتهاء من iCity Club Park، وهي مساحة آمنة للسكان والأسر والأطفال بعيدًا عن السيارات.​