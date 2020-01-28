بسبب "دفاية".. التصريح بدفن طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت نيابة المقطم بدفن جثماني طفلين لقيا مصرعهما في اندلاع النيران داخل شقتهم بدائرة القسم وإصابتهما باختناق وحروق متفرقة جراء حدوث ماس كهربي بداخل دفاية.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمقطم، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للشقق المجاورة.

وبينت التحريات أن الحريق أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شقيهما الثالث، وأن ماسا كهربائيا بداخل دفاية سبب اندلاع الحريق الذي التهم محتويات الشقة، ولا توجد شبهة جنائية، وأمرت النيابة بنقل جثامين المتوفين والمصاب للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لبيان سبب الحريق.