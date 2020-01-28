"رجب" يطلب التطليق: "مراتي بتنام المغرب ومبتفكرش في مشاعري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "رجب. ش" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "مراتي بتصحى من النوم الفجر وبتنام 6 المغرب".

وبحسب أوراق القضية، تزوج "رجب" 36 سنة، صاحب محل أجهزة كهربائية، من "سحر. م" 30 سنة، ربة منزل، بعد قصة حب، استمرت لعام واحد عقب تعارفهما، واستمرت الزيجة قرابة عامين.

يقول الزوج: "مراتي نكدية وكل هوايتها الأفلام القديمة"، بجانب عدم تفكيرها إلا في تحضير طعام المنزل: "مراتي ست بيت شاطرة بس مبتفكرش فيا وبتدخل تنام من المغرب".

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أضاف الزوج: "الخلافات زادت بيننا، لتجاهلها مشاعري، وكلما حاولت التقرب منها ومصالحتها تبتعد بنومها المستمر، فلم أجد مخرج غير الذهاب لأسرتها للتحدث معهم لتغير طريقتها معي، لكن لم يكن لديهم الحل، فهما أصحاب عادات وتقاليد قديمة؛ وكان رد والدها أنت عايز بنت من بنات اليومين دول، بنتنا متربية أحسن تربية".

يشكو الزوج: "ظل وضع زوجتي مستمر كما هو دون تغيير؛ حتى بعد عرض فكرة الزواج من أخرى، فلم أراها تشعر بالغيرة؛ حيث كانت تردد فقط، مين هتوافق عليك وعلى طلباتك".

يواصل: "بعد فترة من التفكير قررت إنهاء الوضع بالطلاق، لكن أسرتها رفضت ذلك؛ حتى وصل الأمر إلى إرسالهم بعض الأصدقاء والأقارب للصلح بيننا؛ لكني لا أريد المعيشة مع سيدة بعادات وتقاليد قديمة".

يختتم: "لم يكن أمامي مفر سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت الدعوى رقم 236 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".​