أخبار مصر | لليوم الثاني.. مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي يواصل أعماله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي يواصل أعماله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تمام الرابعة عصرا، البيان الختامي للمؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.