ننشر شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية. ”الخليج 365” ينشر فى السطور التالية شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية. ـ يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصرى الجنسية. ـ تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط. ـ لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة. ـ تتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل. ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الانجليزية Advertisements ـ المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد. ـ يدرس الطالب بجانب المناهج أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية. ـ يشترط فى سن الطفل بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال "kg1" 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوما. ـ كما يشترط فى سن الطفل kg2 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوما. ـ قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى. وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على جانب الأنشطة لبناء الشخصية المصرية، حيث تطبق أنشطة التوكاتسو، والتوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

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