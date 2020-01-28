جامعة القاهرة: خطط لتعظيم الاستفادة من البحث العلمى لدعم التنمية والاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لديها خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه قام بتمويل عدد من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة تغطى مجالات بحثية لخدمة أهداف الدولة فى التنمية، وتوفر حلولا علمية للحد من الاستيراد واستخدام تكنولوجيا محلية.

وأضاف الخشت، فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه من أبرز تلك المشروعات البحثية التى تم تخصيص التمويل اللازم لها، مشروعات بحثية تتعلق ببدائل علف الدواجن المستورد، وبدائل علف الأسماك المستورد، وتوفير المياه الجوفية فى واحتى سيوة والجارة بغرض استصلاح الأراضى الزراعية.

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وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تخصيص تمويل عدد من المقترحات البحثية المختارة فى هذه المجالات وبلغ عددها 7 مشروعات بحثية، يقوم بها أساتذة وباحثون من كليات العلوم والطب البيطرى والزراعة، ولدى الجامعة خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد الوطني، والجامعة تطرح، بصفة منتظمة، مقترحات بحثية بين أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارها وفقاً لأهميتها المجتمعية وتخصص لها الجامعة التمويل اللازم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة التزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة المجتمع فى مختلف مجالات التنمية، والجامعة تمكنت من التغلب على بعض المشكلات التى تواجه البحث العلمى بين أعضاء هيئة التدريس، وأبرزها التمويل، وتحديد احتياجات المعمل المركزي، وزيادة الشراكة البحثية على المستويين المحلى والخارجى.