شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 28 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطة السلام، التي باتت تُعرف إعلاميا باسم «صفقة القرن» لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تعقد لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي في أوكرانيا، لمناقشة سبل التعاون المشترك في هذا القطاع.

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تعقد نقابة الإعلاميين اجتماعا عاجلا بشأن التجاوزات المهنية التي صدرت من مصطفى بكري ببرنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة صدى البلد.

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيفين القباج، فعاليات تخريج أول دفعة من المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الموسكي».

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة «mh» للتوريدات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت في القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.