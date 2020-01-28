شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم صلاة المرأة للجنازة؟ مجمع البحوث الاسلامية يوضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة الجنازة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: إن صلاة الجنازة من العبادات التى يترتب عليها الأجر العظيم، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ".

وهذا الثواب عام يشمل الرجل والمرأة، والأصل أن الخطاب العام يشمل الرجال والنساء إلا ما خص بالرجال وعليه فيستحب للمرأة أن تصلى على الجنازة .

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وكان قد شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الواحدة والخمسين، والذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهرى الوسطى المعتدل.

وتعددت الأسئلة التى وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات، ومن أبرز المسائل التى استقبلها الركن، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التى تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

يأتى تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالى، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.