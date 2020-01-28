شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: تركيب 20 ألف عداد ذكى حتى الآن بالشركة ونستهدف 250 ألفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من تركيب 20 ألف عداد ذكى بنطاق الأحياء التابعة للشركة، فى إطار المشروع التجريبى للوزارة لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية تمهيداً لتحويل الشبكة القومية للكهرباء لشبكة ذكية.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المستهدف تركيبه بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من العدادات الذكية 50 ألف عداد، لافتاً إلى أن هذه العدادات تخضع للتجارب لحين الانتهاء من تركيب شبكة المعلومات والتأكد من ناجح التجربة حتى لا توثر على تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن.

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حالياً ما يقرب من 161 ألف عداد ذكى، موضحاً أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى المرحلة الثالثة.

ويتميز العداد الذكى بأنه يمكن المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".