شكرا لقرائتكم خبر عن رنا التونسي تناقش رسالة ماجستير «قضايا التعليم في خطاب الكاريكاتير» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش الشاعرة رنا التونسي رسالة ماجستير بعنوان «قضايا التعليم في خطاب الكاريكاتير»، الخامسة مساء الأربعاء 29 يناير، بمقر معهد البحوث والدراسات العربية بجاردن سيتي.

أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محسن خضر، الأستاذ بجامعة عين شمس، وتناقشها لجنة مكونة من: الناقد الأستاذ الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، والأستاذة الدكتورة نادية يوسف كمال، بكلية البنات عين شمس.

وقالت «التونسي»، الحاصلة على درجة الماجستير من قبل: «سعيدة جدًا لانتهائي من هذه الرسالة خلال العام الماضي، خاصة أنها أتاحت لي فرصة دراسة أعمال رسامين مصريين رائعين».

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أضافت عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «لا أستطيع التعبير عن امتناني الشديد للأساتذة رسامي الكاريكاتير لما قدموه من دعم خلال فترة البحث، سواء برسوماتهم أو باستقطاع جزء من ساعات يومهم في مساعدتي، وأخص بالذكر أساتذتي: عمرو سليم، هاني شمس، وليد طاهر، عمرو عكاشة، ياسر جعيصة، سمير عبدالغني، مصطفى سالم، عبدالله أحمد، محمد أنور، شريف عرفة، مخلوف، سحر عيسى، وأماني هاشم».

ووجهت «التونسي» شكرها إلى الفنانين فرج حسن وهاني طلبة، قائلة: «رغم عدم لقائي بهما شخصيًا فإنني استدت كثيرًا من أعمالهما الجميلة».

وعما استفادته خلال رحلة بحثها لإتمام رسالتها، قالت: «استفدت كثيرًا خلال دراسة الرسومات والكتابة عنها، وأعتقد أن هذا المشوار وإن كان بسيطًا لكنه لم يكن ليصبح ممتعًا سوى برسوماتهم».

رنا التونسي شاعرة وكاتبة مصرية، ولدت في القاهرة، درست بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومثلت مصر في العديد من المهرجانات الشعرية العالمية، وصدر لها 9 مجموعات شعرية حتى الآن، وسبق وحررت وأعدت كتاب «الأمومة» الصادر عام 2017، وهو شهادات وقصائد لشاعرات مصريات.