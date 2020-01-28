شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرات الرحمة».. مصر تبدأ استقبال المرضى اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مصر استقبال «طائرات الرحمة» التابعة للأمم المتحدة القادمة من اليمن، لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

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وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، مساء الاثنين، انطلاق جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما تم الإعلان عنه سابقا من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو 2018، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن.

وأوضح «المالكي» أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.