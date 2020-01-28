شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للأب الشجاع منقذ ابنته من دهس القطار.. حجاج إبراهيم من أبو حماد الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للأب الشجاع الذى أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار فى محطة الإسماعيلية، أمس الاثنين، وقالوا أنه يدعى حجاج إبراهيم، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.





وحصل ”الخليج 365” على لقطات جديدة من واقعة "الأب الشجاع" الذى تصدى بجسده لإنقاذ طفلته من الدهس تحت عجلات القطار فى محطة الإسماعيلية أمس.





وظهر "الأب الشجاع" فى مقطع الفيديو بعد انتهاء مرور القطار، وظهوره بجوار نجلته وسط زحام من الركاب للاطمئنان عليه.

Advertisements





وكان الخليج 365 قد حصل على تفاصيل الواقعة التى حدثت أمس فى محطة الإسماعيلية، والتى أظهرت شجاعة الأب فى انقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار أثناء استغلالهم توقف القطار للعبور من أسفله.

وسقطت الطفلة بجانب السكة خلال سيرها معه، ليقوم بإلقاء نفسه مباشرة فوقها لينقذها على بعد مسافة لا تتخطى المليميترات عن عجلات القضبان، وتمكنا من الخروج بسلام بعد مرور القطار، وهو المقطع الذى التقطه أحد الركاب فى محطة الإسماعيلية.

وسرد أحد الركاب الذين حضروا الواقعة، بأن الأب لم يتردد للحظة في انقاذ ابنته بعد أن انزلقت أسفل القضبان الحديدية فى مواجهة القطار، وقفز ليحميها دون تردد ولو للحظة، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى أظهر شجاعة الأب والذى وثق أحد الركاب عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.