شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: إطلاق قافلة لحل شكاوى المواطنين بكفر الشيخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف إطلاق نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لتلقى وحل شكاوى المستهلكين غدا الأربعاء بحديقة صنعاء بجوار مبنى المحافظة، لخدمة أهالى كفر الشيخ، فى إطار من السهولة واليسر، وذلك بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبمشاركة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى (مياه – كهرباء – غاز – شركات الاتصالات – السيارات – الأجهزة الكهربائة – السلع – الخدمات)، مع قيامها بنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، الأمر الذى سوف يحقق تواجد ميدانى وتفاعل سريع مع المواطنين.

وأوضح دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.



وأضاف عبد المعطى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة (محافظه كفر الشيخ – مديرية الأمن – مباحث التموين – الطب البيطرى – مصلحة الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى)، لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال الحملات التى ستشنها سيارات الضبطية القضائية التى ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 الخاص بتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، كما أن الجهاز على استعداد تام لتلقى كل الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، وعلى جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات .