شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: إنهاء تنفيذ وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق السويس مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى، أنه مخطط الانتهاء من تنفيذ وصلة الشهيد أحمد حمدى ابتداءً من كوبرى 109 بطريق القاهرة ـ السويس حتى نفق أحمد حمدى بطول 20 كم المدرجة بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق خلال مارس المقبل، حيث يشمل المشروع تطوير الطريق القائم ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 13.90 متر مع إنشاء طريق خدمة أسفلتى للشاحنات بعدد 2 حارة فى كل اتجاه وعرض رصف 9.20 متر.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى، أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم فى تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة ـ السويس، حيث تتكامل هذه الوصلة مع قطاع طريق القاهرة ـ السويس من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس بطول 70 كم والمنفذ بالمرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق.

وتقوم هيئة الطرق بأعمال تنفيذ طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والتى تشمل 6 طرق بأطوال 1180 كم وتصل تكلفتها حوالى 11 مليار جنيه، على رأسها مشروع رفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ الصعيد الصحراوى الغربى بطول 230 كم، ومشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم بطول 200 كم، ومشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بأطوال 283 كم، بجانب استكمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس وكباريه لتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية.