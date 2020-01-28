شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية لتوفير الوقت والجهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لركاب المترو باستخدام المحفظة النقدية استقلال خطوط المترو بدلاً من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية، حيث توفر على الراكب جهد الوقوف فى طابور أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذكرة قبل كل رحلة يقوم بها عبر المترو، ونرصد فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذه المحفظة النقدية خلال التقرير التالى:

ماذا يقص بالمحفظة النقدية؟

يقصد بها مبالغ مالية التى يتم شحنها على الكارت الذكى من أجل استخدامها فى استقلال المترو بدلا من شراء تذكرة ورقية قبل كل رحلة، حيث يستخدمها الراكب فى رحلاته حتى نفاذ رصيدها ليعيد شحنه مجددا بمبالغ من فئات 10 جنيهات ومضاعفاتها إلى 200 جنيه وهكذا بعد نفاد رصيدها مرة أخرى.

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ما قيمة رسوم استخراج المحفظة النقدية؟

لاستخراج المحفظة النقدية لابد من استخراج كارت ذكى من أحد شبابيك التذاكر بالمحطات وتبلغ رسوم استخراج الكارت الذكى جنيها وصلاحيته 5 سنوات، حيث تحمل على الكارت بعد استخراجه مبالغ مالية من 10 إلى 200 جنيه لتستخدم كمحفظة نقدية.

كيف يتم شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية؟

يتم شحن الكارت الذكى من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة بمبالغ نقدية من 10 جنيهات ومضاعفتها حتى 200 جنيه.

هل يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس المحفظة النقدية خلال استقلال المترو؟

يستخرج الكارت الذكى الذى تحمل عليه المحفظة النقدية لحامله (بدون اسم)، وبالتالى يمكن من قبل أى شخص يحمله استخدامه فى عبور بوابات المترو للقيام برحلاته.