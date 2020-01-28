شكرا لقرائتكم خبر عن محاور مناقشات اجتماع سد النهضة اليوم فى واشنطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح اليوم الثلاثاء اجتماعات وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى تستمر على مدار يومين للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى.

وسبق الاجتماع مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث الاسبوع الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى للتحضير للاجتماع، حيث اتفق الوزراء فى ختام اجتماعهم الذى عقد منتصف الشهر الماضى على أن هناك مسئولية مشتركة للدول الثلاث فى إدارة أزمات الجفاف المُحتملة.

أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيانها السابق، أن مرحلة الملء الأولى ستوفر الإنجاز السريع لمستوى 595 متراً فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان فى حالة الجفاف الشديد خلال هذا الوقت من التعبئة، كما سيجرى تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد التعبئة بناء على ظروف النيل الأزرق ومستوى المياه الذى يحقق أهداف الملء فى إثيوبيا، ويوفر الكهرباء مع تدابير توفير المياه المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وسيجرى إنشاء إلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.

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وفى التقرير التالى نرصد أهم البنود التى سيجرى مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية والرى:

1- التعاون فى قواعد التشغيل و آليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقًا للحالات المختلفة .

2- وضع آلية لفض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى.

3 - تدقيق التفاصيل فى كل الأطر التى تم التوافق عليها الاجتماع السابق.

4- الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.