شكرا لقرائتكم خبر عن جابر نصار يعلق على حكم تأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات تدريس جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على حكم تأييد حظر ارتداء عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة النقاب، قائلًا: «القرار انتصار للجامعة وقيم التنوير والحداثة من أجل جودة العملية التعليمية».

وقال «نصار» في مداخلة مع برنامج «القاهرة الآن» على فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن «القرار مبدأ مؤسس وهام من أعلى قمة إدارية في القضاء الإداري، متمثلة في المحكمة الإدارية العليا»، مؤكدًا أن «الحكم يؤصل لمبدأ قضائي مفاده أن العملية التعليمية لا يمكن أن تصح مع النقاب».

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وأشار إلى ضرورة تعميم الحكم على كافة الجامعات والمدارس، لمنع النقاب التواصل ما بين التلاميذ والأستاذة، موضحًا أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي.

وأضاف أن القرار يسري على مستشفيات القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، متابعًا: «اتخذت هذا القرار في سبتمبر 2015، إضافة إلى قرار آخر يشمل منع النقاب في المستشفيات وكان ينتظر في شرعيته نفس الحكم الصادر اليوم».

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس.