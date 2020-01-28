شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر بابا أم أب مهمل؟».. مشرف محطة الإسماعيلية يروي تفاصيل واقعة «فتاة القطار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عاملين منه سوبر بابا وهو أب مهمل»، بهذه الكلمات كشف ياسر عبدالحميد، مشرف قطارات في محطة الإسماعيلية، تفاصيل واقعة إنقاذ أب لابنته من الموت أسفل عجلات القطار.

وقال «عبدالحميد» في مداخلة مع قناة «cbc»، مساء الاثنين، إن والد الطفلة «كسل ينزل من المكان المخصص لعبور المشاة، وعدى من تحت قطار البضاعة المتجه إلى بورسعيد وهو واقف».

أضاف مشرف المحطة: «القطار تحرك أثناء عبور الرجل وابنته، والرجل طلع على الرصيف وساب بنته على الأرض، وبعدها نط فوقيها، إنتو عاملين منه سوبر بابا وهو أب مهمل».

Advertisements

وشدد «عبدالحميد» على توعية المواطنين باتباع إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن المحطة كانت ستشهد حادثة مماثلة، إذ كاد شاب أن يسقط أسفل عجلات القطار وهو يتحدث مع زميله.

وأشار مشرف المحطة إلى عدم تحرير محضر للأب، بسبب الظرف الذي تعرض له، مرجحًا أن تكون غرامة العبور المخالف 50 جنيهًا.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، الاثنين، مقطع فيديو لرجل يحتضن ابنته، لتجنيبها عجلات قطار بضاعة يسير بسرعة كبيرة في الإسماعيلية.