شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الري والخارجية السودانيان يتوجهان إلى واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ووزيرة الخارجية، أسماء عبدالله، إلى واشنطن، مساء الاثنين، لحضور اجتماعات سد النهضة، بمشاركة وزراء الري والخارجية بدول مصر والسودان وأثيوبيا، وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، كمراقبين.

واجتمع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وصدر بيان ختامي عن الاجتماع تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.