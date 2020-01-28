شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل نظيره السعودي في مستهل زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، نظيره السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مساء الاثنين، في مطار القاهرة الدولي، مع وفد رفيع من أعضاء النيابة العامة السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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