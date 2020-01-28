شكرا لقرائتكم خبر عن هلال القمر يقترن بكوكب الزهرة اليوم فى ظاهرة تزين قبة السماء وتشاهد بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 وقوع هلال قمر شهر جمادى الآخرة فى حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب بالأفق الجنوبى الغربى فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربى، عند استخدام المنظار الثنائى العينية يمكن القيام مسح للخط المتقوس الذى يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظرا ثلاثى الأبعاد لتضاريس سطح القمر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن كوكب الزهرة سيبدو للعين المجردة كقطعة الماس تتلألأ فى جوف السماء، وفى الوقت الحالى قرصه مضاء بنسبة 74.5% بنور الشمس، ولكن نظرًا لحركة الكوكب فى مداره الأصغر وبشكل أسرع حول الشمس فخلال الفترة المقبلة وعند مراقبته عبر التلسكوب فان حجمه الظاهرى سوف يكبر نظرا لاقترابه من الأرض، ولكن سوف تتناقص إضاءة قرصه حتى يصبح فى النهاية مثل الهلال عند رصده من خلال التلسكوب فقط فى مايو المقبل.



من المعروف أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيتها عند المطال المسائى بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحى، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد، ويحتمل أن الزهرة الكوكب الأول الذى عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًا.