شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتخذ إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة مصر للطيران عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية للتعامل مع الفيروس .

وطالبت الشركة من أفراد الركب الطائر اتباع الاجراءات الوقائية التالية:

1- ضرورة ارتداء كمامة على الفم والانف.

2-استخدام مواد للتطهير الممونة على الطائرة(hand gel والصابون).

3-الاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها بصفه مستمرة(كل ساعتين).

4-عدم تناول المأكولات ( أسماك- منتجات حيوانية- أى أصناف متوسطة الطهى) عند التواجد فى دولة الصين.

5-عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الاقامة بدولة الصين.

6-فى حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى او مركز طبى للفحص فورًا.

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7- فى حالة التواجد على الطائرة رجاء توخي الحذر عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية( جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج) باتخاذ الاجراءات التالية:

أ- فى حالة وجود أماكن فارغة على الطائرة يتم عزل الحالة المشتبه بها فى صف منفصل كلما أمكن، وتزويده بقناع الأنف والفم، وتفريغ عدد 2 صف من الركاب، وذلك لمنع انتشار العدوى.

ب-فى حالة إمتلاء الطائرة بالركاب يتم توزيع كمامة الفم والأنف للراكب المصاب وجميع الركاب المحيطين به.

ج- تخصيص فرد واحد من أفراد الضيافة كلما أمكن وتزويده بقناع الأنف والفم والقفازات، وذلك للتعامل مع الراكب.

د- تخصيص دورة مياه خاصة للراكب المشتبه به.

٨- عدم تموين مأكولات غير مطهية (سلطات)، وأن تكون كافة محتويات الوجبات مطهية جيدًا.

٩- قيام أفراد الضيافة الجوية بتوزيع الكروت الصحية على الركاب.

- كما تم التنبيه على العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بضرورة استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند ملامسة الطائرة مع ضرورة تغيير جميع غطاءات مساند الرأس والمقاعد والوسادات والبطاطين مع متابعة غسيل سلالم الطائرات يوميًا.