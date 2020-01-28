شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تصدر إرشادات للمواطنين حتى لا ينخدعون فى "أوكازيون وهمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن بدء الأوكازيون الشتوى، وذلك بناءً على قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل مدة أسبوعين للتقدم والاشتراك، حيث حدد القرار شروط الاشتراك بالأوكازيون على أن تتقدم المنشأة بطلب إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة للمديرية للترخيص لها بالاشتراك، وأن يعلن على السلع الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض حتى لا تكون التخفيضات وهمية ولحماية للمستهلك من الغش والتدليس.

وناشد مركز الإعلام والاتصال السياسى للمديرية، المواطنين المطالبة بفاتورة عند شراء أى سلعة والتأكد من البيانات المعلنة على السلعة حماية لحقوق المواطنين عند استبدال أو استرجاع السلعة خلال الفترة التى ينظمها القانون المنظم لهذا الشأن

ومن جانبه شدد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف حملات إدارة التجارة الداخلية على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع المعلنة عنها فى الأوكازيون.

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وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، أن وكيل الوزارة قد شدد على التأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشتركة بالأوكازيون والتأكد من الأسعار المعلنة وأنها تخفيضات حقيقية كى يستفيد المواطنون من هذا الأوكازيون، الذى يسبب رواج فى الأسواق لإنعاش الاقتصاد الوطنى وتشجيع للمنتجات المصرية.

فيما أشار محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، إلى أنه حتى الآن تقدم لمديرية التموين بالإسكندرية 110 محلات للاشتراك فى فعاليات الأوكازيون الشتوى، مؤكدًا أنه مازال الباب مفتوحًا لاستيعاب السوق لأكثر عدد من العارضين لتعظيم الاستفادة من هذا الحدث.

وشدد مدير إدارة التجارة الداخلية، على أن الإدارة ستتابع بحملاتها المكثفة الأسواق حماية للمستهلك خلال هذا الحدث.