أخبار×24ساعة..الصحة: لم نرصد أى حالات مصابة بفيروس الكورونا المستجد داخل مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان من أهمها "الصحة: لم نرصد أى حالات مصابة بفيروس الكورونا المستجد داخل مصر، والتعليم تعلن فتح باب التقدم للمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر إلكترونيًا. التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر إلكترونيا وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان سير المنظومة التموينية بالمحافظات الصحة: لم نرصد أى حالات مصابة بفيروس الكورونا المستجد داخل مصر وزير الرى يصل واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة التعليم تشارك بيوم البيئة الوطنى بشعار "التحول للأخضر طريق للاستدامة" الزراعة : حملات على مجازر ومنافذ وأسواق اللحوم تأكيد لسلامة المعروض الزراعة: لجان مرورية على مشاتل الخضار الصيفى.. وتحذر الفلاحين من غير المرخص جامعة القاهرة: من يخالف تنفيذ قرار حظر النقاب سيمنع من التدريس بالكليات Advertisements جامعة حلوان: لدينا منتقبات ضمن هيئة التدريس ولم نناقش حظر دخولهن الجامعة الخشت تعليقا على حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس: يحترم التقاليد الجامعية صور.. وزيرة البيئة تطلق فعاليات الاحتفال الرسمى الأول بيوم البيئة الوطنى القومى للمرأة يطلق دورى بعنوان "لأنى رجل" لتعديل السلوكيات تجاه النساء محافظ الجيزة يوجه بصيانة السلم الكهربائى لمزلقان أرض اللواء.. صور شيخ الأزهر: الإسلام والتجديد وجهان لعملة واحدة وقادران على تحقيق مصالح العباد رئيس الوزراء يكرم زقزوق وواصل تقديرًا لجهودهما فى نشر الفكر الوسطى شيخ الأزهر: أحكام العقائد والعبادات والأخلاق قطعية الثبوت وقابلة للتطبيق أمين الإفتاء بعمان: العنف الأسرى يخلق جيلا مشوها والتأديب تهذيب وليس تعذيب

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