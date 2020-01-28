شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون جميلة حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية اقتربوا على الانتهاء من تصحيح امتحانات المواد النظرية لطلاب الكلية على مستوى الفرق المختلفة، تمهيدا لعمل حصر شامل بها وإعلان النتائج.

وأضاف "هنو"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إعلان نتائج كلية الفنون الجميلة سيتم عقب الانتهاء مباشرة من إجازة الفصل الدراسى الأول، ومع انطلاق الفصل الدراسى الأول للدراسة المقرر له شهر فبراير المقبل .

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وتابع عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان أن هناك عددا كبيرا من المواد الدراسية لطلاب الكلية تقوم على الجانب العملى، وبالتالى امتحانات تلك المواد تستغرق وقتا طويلا وتظهر نتائجها فى نهاية العام الدراسى كونها مواد ممتدة .

وعلى جانب آخر، كانت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، هنأت الدكتورة صفية القبانى كأول سيدة تتقلد منصب نقيب الفنانيين التشكليين بفوزها بأعلى الأصوات وكسب ثقة الناخبين، وقد سبق وأن تولت منصب أول عميدة لكلية الفنون الجميلة فى عام 2015، وفى فترة عمادتها حصلت الكلية على شهادة الأعتماد الأكاديمى كأول كلية معتمدة للفنون فى مصر والشرق الأوسط عام 2017.

وذكر بيان صادر عن كلية الفنون بجامعة حلوان أنه فى فترة عمادتها تم افتتاح متحف الكلية يوم الخميس 12 مايو 2016 احتفالا بمرور 108 أعوام على إنشاء الكلية، حيث يضم المتحف أكثر من 300 عمل فنى من أعمال الرواد بالكلية وجميع أجيال الفنون الجميلة بهدف تسجيل تاريخ الفنون فى مصر فى العصر الحديث.