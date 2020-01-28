النائب العام يستقبل نظيره السعودى بمطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب العام المستشار حماده الصاوي ، بمطار القاهرة الدولي النائب العام للمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب؛ الذي وصل ووفد رفيع من أعضاء النيابة العامة بالمملكة في زيارة رسمية تستغرق يومين. النائب العام

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