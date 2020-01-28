شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تعلن نجاح تجربة القراءة الموحد بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تجربة برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءات عدادات الكهرباء بواسطة الإنترنت نجحت فى القطاعات التابعة للشركة التى تم تطبيق البرنامج بها، وذلك بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل القراءات.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء توفر الإمكانيات التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ البرنامج لشركة شعاع، لافتا إلى أن القراء التابعين لشركة شعاع هم المسئولين عن تطبيق برنامج القراءة الموحد.

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وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن برنامج القراءة الموحد تمت تجربته بعدد من إدارات شركات توزيع الكهرباء لحوالى 5 ملايين مشترك، وذلك للتأكد من نجاحه قبل تعميمه رسميا فى أبريل المقبل، موضحا أنه خلال تجربة البرنامج يتم معالجة كافة المشاكل التقنية والفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أى أخطاء تؤدى إلى إصدار فواتير استهلاك خاطئة.



وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحا أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية، نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من أمام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك .



وقال حمزة إن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.