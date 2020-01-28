النائب العام يستقبل نظيره السعودي وأعضاء النيابة العامة بالمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار حماده الصاوي، مساء الإثنين، بمطار القاهرة الدولي، النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.

ووصل النائب العام السعودي على رأس وفد رفيع من أعضاء النيابة العامة بالمملكة في زيارة رسمية تستغرق يومين.