القبض على شقيقين احترفا تجارة الحشيش بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على شقيقين؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمركز الحوامدية. تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أفادت بأن شقيقين كونا عصابة للاتجار في المخدرات، وأنهما يتخذان منطقة سكنهما بقرية منى الأمير وكرا لنشاطهما غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها النقيبان عبد العزيز فرحات وفاروق عبد القادر، معاوني مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة بحوزتهما سلاح ناري وقطع من جوهر الحشيش ومبلغ مالي. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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