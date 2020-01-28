"حظر ارتداء النقاب والمؤبد لمتهمي ولاية سيناء".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سطو مسلح واستهداف شرطيين.. كواليس مصرع عنصر إجرامي في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، في تحديد وضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محطة وقود بالشرقية، وإطلاق نار على أميني شرطة والتسبب في إصابة أحدهما.

بعد حظر ارتدائه بالقاهرة.. هل ستمنع الجامعات المصرية ارتداء النقاب نهائيًا؟ قانونيون يوضحون

أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على قضية ارتداء النقاب بجامعة القاهرة، عقب رفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة

13 مصابا في انقلاب ميكروباص على "طريق الموت" بالجيزة

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجيزة، الإثنين؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية، المعروف بـ"طريق الموت".

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بـ"صحراوي السويس"

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه؛ إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بطريق "القطامية - العين السخنه"، وعثر بحوزته كمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية.

ترجع للعصرين الفرعوني والإسلامي.. ضبط شخص بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لحيازته 40 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

رفض معارضة المطربة "بوسي" وتأييد حبسها في التهرب الضريبي

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قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهًا لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

"بيصرخ طول اليوم".. ربة منزل تقتل طفلها بعصا خشبية بمصر القديمة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على طفلها ما تسبب في وفاته، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

"ضربوه بالنار أمام والده".. الأمن العام يضبط عصابة السطو المسلح في القليوبية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي السطو المسلح بالقليوبية، وتسببوا في قتل طالب أثناء السرقة سيارة.

إحالة 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق، معتز مصطفى (المتهم التاسع)، وأحمد عبدالمجيد (المتهم العاشر)، مصطفى محمود (المتهم الحادي عشر)، في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

براءة لاعب أسوان والمؤبد لـ 8 متهمين والمشدد لـ 28 آخرين بقضية "ولاية سيناء"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لثلاث متهمين، والمشدد 10 سنوات لأربع متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء".

بـ "حشيش وأفيون".. القبض على شقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في جنوب سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بجنوب سيناء، وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأفيون بقصد الإتجار.

حكم نهائي.. الإدارية تحظر ارتداء النقاب على عضوات تدريس جامعة القاهرة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015-، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.