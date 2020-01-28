مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم.. والمعاينة: ماس كهربائي بالمدفأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: مأساة جديدة سجلتها غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، نتج عنه مصرع 3 أطفال ونجاة شقيقيهم الرابع والأبوين، وجاء إثر حدوث ماس كهربائي بالمدفأة. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار سكني بمنطقة المقطم. Advertisements دفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ زوجين ونجلهما. الحريق أسفر عن مصرع 3 أطفال كانوا داخل غرفة أخرى، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بالمدفأة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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