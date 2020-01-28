​اليوم.. وزيرة التضامن تشهد تخريج أول دفعة متعافين من الإدمان في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، فعاليات تخريج أول دفعة من المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا.

كما ستفتتح الوزيرة أول معرض لمنتجات مرضى الإدمان داخل المركز، إلى جانب تسليم شيكات لمتعافي الخط الساخن لعلاج الإدمان لإنشاء مشروعات صغيرة لهم في إطار الدمج المجتمعي.

ومن المقرر أن يشهد تلك الفعاليات محافظ المنيا أسامة القاضي، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، ومساعد وزيره التضامن ومدير الصندوق عمرو عثمان، كما سيشارك بها لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن.​