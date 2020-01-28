أخبار مصر | أبو العينين: مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وأصحاب الهمم فى الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو العينين: مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وأصحاب الهمم فى الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

وأكد أبو العينين، خلال لقاء جماهيري جمعه بأهالي وعائلات الجيزة لدعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه من المقرر أن يعلن عن مفاجآت كبيرة ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة في الفترة المقبلة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ المشروعات القومية.

وأبدى محمد أبو العينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب.

وأضاف أبو العينين، أنه رغم غيابه عن البرلمان طيلة الفترة الماضية، إلا أنه لم ينسَ أهالي الجيزة، لأنهم الأهل وأصحاب وقفة "شهامة ورجولة" لمصر، معلنا برنامجًا جديدًا لأهالي الجيزة الذين عانوا في الفترة الماضية، وسوف يحمل البرنامج مفاجآت عدة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.

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وأشار إلى أنه سيواصل العمل لخدمة أهالي الجيزة، قائلًا "أنا مش من نوعيات النواب اللي بيقعدوا على المكتب لما ينجح.. لا أنا هكون جنبكم وواقف معاكم.."، موضحًا أنه سيكون هناك مكاتب في كل أمانات حزب "مستقبل وطن" بالجيزة وهناك مفاجآت عديدة باسم الحزب وباسمه بصفة شخصية.

كما أكد أن برنامجه للشباب يشمل برامج تعليمية ورياضية وتدريبية، وأن الشباب لهم مشروع واهتمام خاص عنده، وأن أي مشروع يقوم بتنفيذه غرضه الأساسي هو تشغيل الشباب.

ووجه محمد أبوالعينين التحية إلى رجال الشرطة في عيدهم، وأعلن توفير منح مجانية لأبناء الشهداء، كما توجه بالتحية لرجال الجيش ودورهم في حماية مصر من الإرهاب.

وأكد أن الجيش بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يحمي مصر من المؤامرات الداخلية والخارجية، ووقف خلف الشعب المصري، وفي مقدمتهم أهالي الجيزة، وقالوا لا للإخوان ولا للإرهاب.